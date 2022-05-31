Bahçeli'den Suriye'ye harekat açıklaması: Tehdidin geldiği yer meşru hedef

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Hiçbir terör örgütü ve işbirlikçi, Türkiye'nin karşısında duramayacak. Türkiye bölücülüğün kökünü kurutmaya bütün milli güç unsurlarıyla kararlıdır.

Terörizm sadece Türk milletine değil, insanlığın tümüne kullanılan silahtır. Özgürlükle terör iki karşı gruptur.

Terörle mücadelemiz, zalimlerle, Türkiye düşmanı mihraklarla mücadeledir. Teröristin eline silah veren de teröristtir.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'YA NATO TEPKİSİ

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya itirazı boşa değildir. Bunları temsil edenlerin ülkemize gelerek Türkiye'yi ikna gayretleri boşa emektir. Bu ülkeler samimi değildir. İsveç yönetimi kendi başkentinde bölücü teröristlerin Türkiye aleyhtarı gösterilerine hala sessizdir. Dürüst ve ilkeli duruştan mahrumdurlar. İsveç'te terörist, polis koruması altındadır.

İsveç ve Finlandiya terörle arasına mesafe koymadan NATO'ya nasıl girecektir? İkisi de kırmızı kart cezalısıdır. Bu cezanın kaldırılması için, Türkiye'nin iade talebinde bulunduğu teröristler derhal teslim edilmelidir.

Biz terör örgütlerinin NATO'ya girmelerine tepkisiz kalamayız. Her gün şehit tabutlarını omuzlayan biziz. Sınır ötesi askeri operasyonlarımıza itiraz eden malum ülkelerle nasıl ortaklık kuracağız.

TÜRKİYE-YUNANİSTAN GERİLİMİ

Yunanistan ateş ile oynamaktır.ABD'nin Yunanistan'da kurduğu 9 askeri üs milli birliğimize tehdittir. Miçotakis yönetimi vandal dedelerinden ders almamıştır. Bu gafil zihniyetin denizin dibini tekrar canı çekmektedir.

Yunanistan'ın ABD'den F15 ve F16'larla talebi, Türkiye'yi kötülemesi, adaları silahlandırması barışa değil, kutuplaşmaya davettir.

EGE ADALARININ STATÜSÜ

12 ada konusu henüz kapanmamış yaramızdır. Tükiye'den haksızca gasbedilmiştir. Adalar meselesi Türkiye-Yunanistan arasında çözülmeyi bekleyen en ciddi sorunlardan birisidir. Tehdide boyun eğecek ne devletimiz ne de milletimiz var.

Ya seve seve ya da zorlaya zorlaya adalet yerini bulacaktır. Yunan yönetimi sırtını güç merkezlerine korkakça dayamıştır. Biz 12 adayı unutmadık, unutmayacağız. Asıl sahibine geçeceği günleri de göreceğiz.

SURİYE'NİN KUZEYİNE OLASI OPERASYON

Türkiye terörle mücadelede altın dönemi yaşamaktadır. Biz bu melanetin üstesinden geleceğiz, terörün belini kıracağız. Son aylarda Ayn el Arab ve Tel Rifat'tan atılan havan topları sözde müttefiklerimizce verilmiştir.

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı bölgelerine saldırılarda artış gözlenmektedir. Bu kapsamda yeni bir harekat zorunlu hale gelmiştir.Bedelini ödesek de şehit vermekte, Türkiye'ye terörle mücadelede altın bir dönemi yaşamaktadır. Terörün belini kıracağız.

Teröristler yuvalandıkları bölgeler ne çekilmiş ne de çekilmeye teşebbüs etmişlerdir. Bu aldatmanın bu yalanın sonuna gelinmiştir. Tehdit nereden doğuyorsa oralar meşru hedeftir.

Sınırlarımıza paralel şekilde bulunan bir terör devleti kurmak isteyenlerin başını kesmek hakkımızdır. Teröristler neredeyse bulunup burunlarından fitil fitil getirilmelidir. Kimseden izin ve icazet alıcak durumda değiliz. Bağımsızlığımızı ve toprak bütünlüğümüzü riske atacak değiliz.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Kılıçdaroğlu eğer çete arıyorsa saklandığı ve yüzünü kızartacak bir bağlantısı bulunmuyorsa hainlere bakmalı ve haddini bilmelidir. Kılıçdaroğlu Van'da, 'Demirtaş ve Kaval'nın serbest kalmasını istiyorsanız biz katılın' dedi. Duvara konuşsak dile gelirdi. Sen inkar etsen de Selahattin Demirtaş teröristtir, Türkiye düşmanıdır. Osman Kavala Sorosçudur, casustur. Nasıl serbest bıracaksın söyle de bilelim.

Sayın Kılıçdaroğlu aklın başından gitmiş. Demirtaş ve Kavala'sız yaşayamam diyorsan, biraz daha devam et kanun yoluyla sen de onların yanında bir ranzada yatarsın, duvara halını asarsın. Hiçbir millli konuda Türkiye’nin yanında değildir. Kılıçdaroğlu, senden cumhurbaşkanı olmaz.