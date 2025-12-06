Bahçeli'den Terörsüz Türkiye açıklaması. "Aşama aşama sonuca gidiyoruz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu 22. Dönem Sertifika Töreni'nde konuştu.

"AŞAMA AŞAMA SONUÇ ALMAYA DOĞRU GİDİYORUZ"

Terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar veren Bahçeli "Son yüzyıl içinde yakaladığımız bugünkü tarihi fırsatı elimizden kaçıramayız, israf edemeyiz. Terörsüz Türkiye hedefinin siyaset mantığı milli birlik ve kardeşliğin tahkimine odaklı. Bazı provokatif çıkışlara rağmen aşama aşama sonuca gidiyoruz." dedi.

“İMRALI'NIN MESAJLARI MAKUL”

Bahçeli, Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan bir heyetin İmralı ile yaptığı görüşmeyi de "Komisyon 4 Aralık'ta toplantısını yapmıştır. PKK’nın kurucu önderliğinin mesajları makul, müspet, muteber ve muhayyeldir. Bu mesajın hilafına, kamuoyuna maksatlı açıklamalar yapmanın, süreci çarpıtmanın hiçbir mana ve ehemmiyeti yoktur." sözleriyle değerlendirdi.

"PROVOKASYONLAR BİZİ YILDIRAMAZ"

Terörsüz Türkiye sürecinde hedefe ulaşacaklarını söyleyen MHP Genel Başkanı Bahçeli, “Cizre provokasyonu, Kandil’den yapılan bazı sorumsuz ve sakat açıklamalar bizi yıldıramayacaktır. Terörsüz Türkiye hedefinin siyaset mantığı milli birlik ve kardeşliğin tahkimine odaklı. Bazı provokatif çıkışlara rağmen aşama aşama sonuca gidiyoruz. Bozkurtluğumuza gelince; ben elbette bozkurtum. Ecel aman verdiği müddetçe bozkurt olacağım, öyle de göçüp gideceğim. Barış kuşunun ikinci kanadı inşallah takılacak ve uçuşunu herkes görecektir. İşbirliğinden yanayız. Konuşma ile anlaşmayla sağduyu ile açığı aramakla değil kapatmakla uğraşmalıyız.” diye konuştu.

“TÜRK SPORUNA GÖLGE DÜŞTÜ”

Bahçeli'nin gündeminde, futbolda bahis ve şike operasyonu da vardı.

MHP lideri Bahçeli, "Bahis iddialarıyla Türk sporuna gölge düşürenlerin, Sermaye Piyasası'nda milletimizin alın terini dolandıranların, yattığı yerden çok kazanmanın kalktığı yerden çok aşırmanın amacında olanların neden olduğu ahlaki krizlere hepimiz kafa yorması gerekiyor." ifadelerini kullandı.