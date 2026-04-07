Bahçeli'den terörsüz Türkiye açıklaması: Oyalanmaya gerek yok

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

- Küresel düzenin derin bir şekilde sarsıldığı bu dönemde kararlarımızı bu gerçeği göz önünde bulundurarak almak durumundayız. Tarihin kopuş anlarında en etkili güvenlik, milli birlik içerisinde ortak iradeye dayanan güvenliktir. Bu durum hepimizin sorumluluğudur.

- Bugün tanık olduğumuz küresel istikrarsızlık, yaşanılan çatışmalar, eskinin tam olarak öldüğünün yeninin ise henüz doğmamış olduğunun göstergesidir. Bu da kriz durumudur. Dünya düzeni içerisinde İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurumsallaştığını düşündüğümüz küresel örgütler işlevselliğini yitirmiştir.

“TELAFİSİ ZOR BİR HATA YAPTILAR”

- Dünyada değerler sistemi çöktü. Trump ve Netanyahu telafisi zor bir hata yaptı. İbretlik bir biçimde bu hatalarına ısrarla devam ediyorlar.

- Yeni dünya düzeni bir kaos olarak karşımızda. Bugünkü dünya durumu deyim yerindeyse bir fetret devrini andırmakta. Gerilimler ve sıcak çatışmalar her geçen gün derinleşmektedir. ABD-İsrail-İran savaşı karşılıklı saldırılarla devam etmekte, insan onur ve şerefini askıya alan saldırıların süreceği de görülmektedir.

“ULUSLARARASI ÖRGÜTLER ACİZ DURUMDA”

- İran'a yönelik saldırılar hem can kaybını artırmakta hem de altyapının tahribatını büyütmekte. İran bir çıkmaza sürüklenmek istenmektedir. İran halkının mukavemeti, kararlılığı ve toplumsal refleksi ile dünya kamuoyunun dikkatini üzerine çekmiştir. Savaş, uluslararası örgütlerin barış için arabuluculuk yapmaktan aciz olduklarını göstermektedir.

“CHP GERÇEKLE ARASINA MESAFE KOYMUŞ”

- CHP, siyaset yerine laf üretmekte, sorunların çözümüne katkı sunmak yerine çıkarcı bir tutumla hareket etmektedir. Gerçekle arasına mesafe koymuş olan bu anlayış, köklerle değil yapraklarla uğraşmakta. Ülke, bölge ve dünya gündemini basit çıkarları doğrultusunda değerlendirmekte ve gerçekliklerden kopmuş görüntü vermektedir.

- Bazı belediye başkanlarının çürümenin had safhasına ulaşmış olmalarını görmekten üzüntü duymaktayız. Asıl olan çare üretmek ve sorumluluk almaktır ki, MHP olarak bizim ortaya koyduğumuz yaklaşım da budur. Sadece tehditleri sıralamak için politikacı gömleği giymeye gerek yoktur.

“MHP GELİŞMELERİ YALNIZCA İZLEYEN BİR YAPI DEĞİLDİR”

- Biz görülenin ötesine bakar, perde arkasındakileri okumaya çalışırız. Dünya dengelerin hızla değiştiği ve yeni bir küresel yapılanmanın sancılarının yaşandığı bir mücadele alanıdır. Bizim için esas olan milletin birliği, devletin bekasıdır. Altı özellikle çizilmelidir ki, MHP gelişmeleri yalnızca izleyen bir siyasi yapı değildir. Gerektiğinde yön veren, uyaran, milli duruşu en net şekilde ortaya koyan bir iradenin adıdır.

“TÜRKİYE DİĞER AKTÖRLERDEN AYRIŞAN BİR KONUMDA”

- Türkiye'nin önünü görecek sağlam bir vizyona her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Etrafımızdaki çatışmalar ne kadar diri, dinamik, tecrübeye dayalı akılla hareket etmemiz gerektiğini göstermektedir. Bu coğrafyada, Türkiye sahip olduğu istikrarla bölgede diğer aktörlerle ayrışan bir konumdadır. Sahada güç yöneten bir Türkiye'nin diplomasi masasında da etkili bir aktör olarak öne çıkması kaçınılmaz olmuştur.

“TÜRKİYE KRİZ ANINDA ALTERNATİF ÜRETEBİLEN BİR GÜÇ”

- Hayatın her alanının enerji ile şekillendiği gerçeği göz ardı edilemez. Küresel enerji sistemi ciddi bir risk altındadır. Artık mesele sadece enerjiye ulaşmak değil, asıl mesele enerjiyi mümkün kılan yapının tehdit altında olmasıdır. Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler küresel enerji düzeninin ne denli hassas haline geldiğini ortaya koymuştur.

- İşte tam bu dönemde Türkiye'nin rolü yeniden tanımlanmaktadır. Enerji faaliyetleri ile birlikte Türkiye güçlü alt yapısının katkısıyla artık bir geçiş ülkesi olmaktan çıkmış, bölgede barışın merkezi haline gelmiştir. Türkiye farklı kaynakları buluşturan, kriz anlarında alternatif üretebilen bir güç haline gelmiştir. Bu gelişme devletimizin stratejik kapasitesini güçlendiren önemli bir adımdır. Enerjide bağımsızlık, Türkiye'nin kızılelmasıdır. Bu hedef bir zorunluluktur, milli bir duruştur. Türkiye kararlılıkla yoluna devam etmektedir.

- Türkiye'nin savunma sanayiinde kaydettiği yükseliş, Türkiye'ye sadece sahada caydırıcılık kazandırmamış, daha bağımsız, daha dirençli ve daha etkili bir aktör olma kabiliyetini de kazandırmıştır. Bu alana emek veren ve vizyon ortaya koyan öncü isimler der daim rahmetle anılmalıdır. Savunma sanayii, Türkiye'nin bağımsızlık iradesinin milli güvenlik vizyonunun en güçlü tezahürü haline gelmiştir.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ: "BARIŞ TEK KANATLI BİR KUŞ DEĞİLDİR"

- Barış tek kanatlı bir kuş değildir. Bir kanat Öcalan'ın yaptığı çağrı ve gelinen fesih kararı ile kendisini gösterdi. 'İki kanadı millet olarak hep birlikte gövdeye getirmeliyiz' demiştim. O gün ifade ettiğimiz gibi bu kanatlardan biri terörün gölgesinde şekillenmiş yapıların fesih kararı ve çağrılarla kendisini göstermişti. Asıl olan ikinci kanat ise aziz Türk milletinin kendisidir gerçeğinden hareketle; milli iradenin merkezi olan TBMM'de yapılan komisyon çalışması büyük bir olgunluk ve devlet ciddiyeti içerisinde sonuçlanmıştır.

"OYALANMAYA GEREK YOK"

- Terörsüz Türkiye doğru zamanda atılan doğru bir adımdır. Vatan ve millet aşkı ile devlet-millet dayanışması ile yürütülen hayırlı bir sürecin de ürünü olacaktır. Terörsüz Türkiye milletimizin özlemle beklediği bir gelişme, kalıcı barışın habercisidir. Yasal düzenlemelerin TBMM'ye yasa çalışması olarak taşınacak olgunluğa erişmesi memnuniyet vericidir. Yapılan çalışmaları yakından izliyoruz. Bu meselede hiçbir boşluk, ihmalin kabulü mümkün değildir. Oyalanmaya gerek yoktur. Biz diyoruz ki; barış, teslimiyet değildir. Barış, taviz değildir.