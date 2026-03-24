Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı. "Yola çıktık inşallah başaracağız"

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

“Siyonist emperyalist cinayet şebekesi, Ramazan demedi, bayram demedi, mukaddes günlerimizi zindana çevirip zehirlemek için her şiddet yolunu denedi. Ramazan ayı, kalp temizliği için bir fırsat, vicdan muhasebesi için bir tedrisat, günahlardan arınma için manevi bir tahsisat olduğu halde, aynı zamanda daha iyi bir insan mertebesine erişmenin, merhamet ve müşfik münasebet ağı kurmanın, Müslüman gönüllerin hayır ve hasenatla doğrulmasının ruhsatını bahşetmesine rağmen, İslam âleminin nasiphanesine neyin düştüğünü, bundan ne kadar istifade edebildiğini hiç kuşkusuz sadece ve sadece Cenab-ı Allah bilecektir.

İnsan içinden yenilenmeyince dışından eksilmiş olur. Bu kapsamda, onca sorun ve sıkıntının koyu gölgesi altında kalmış olsak da, iç medeniyet âlemimizin yenilenmesi ve yeniden yeşermesi hususunda mübarek günlerin bir dönüm noktası olmasını diliyorum.

“NİFAK TOHUMLARINI ÇÜRETECEĞİZ”

Etrafımızda kanla, silahla, şiddetle çizilen dehşet tablosunu dikkatle takip ederken, milli birlik ve kardeşliğimizin güçlenen iç barış ve huzur ortamının en büyük direncimiz ve güvencemiz olduğunu bir kez daha gördük ve gösterdik. Aramıza saçılmak istenen nifak tohumlarını bir bir çürütmek için her zamankinden fazla arzuluyuz. Heyecanlıyız. Sonuna kadar da kararlılık içindeyiz. Bir olacağız. Beraber olacağız. Biz kavgayı ağacın yaprağına yazıyoruz, sonbahar gelince yapraklar kurusun diye. Öfkeyi bulutun üstüne yazıyoruz, rüzgar esince dağılsın diye. Nefreti karların üstüne yazıyoruz, güneş açınca erisin diye. Dostluğu, kardeşliği ve hasbi sevgiyi yeni doğmuş bebeklerin yüreğine yazıyoruz. Onlar büyüsün de dünyayı A'dan Z'ye sarsın diye.

“SEMALARDA FÜZE DEĞİL BİRLİK OLSUN”

Daha güçlü bir Türkiye amacımızdır. Asırlar öncesinde olduğu gibi devletimizin küresel güç olması için yeni bir imkan doğmuştur. Türk ve Türkiye Yüzyılı atılımı bunun için muteber bir yol haritasıdır. Aynı şekilde Terörsüz Türkiye hedefi önümüzdeki tarihi bir fırsat kapısıdır. Türkiye'nin ve bölge ülkelerinin kalıcı ve kapsayıcı barış ve bayram ortamına kavuşması evvela dayanışmayla, yardımlaşmayla, aynı kıbleye dönmenin, aynı safta birleşmenin emsalsiz mükafat ve mücadelesiyle sağlanacaktır. Artık Türk İslam coğrafyalarında savaşlar bitsin istiyoruz. Artık masumların, çocukların, savunmasız ve sivil halkların katledilmesine tahammül edemiyoruz. Bu zulmün son bulmasını diliyoruz. Artık semalarda füzelerin izi değil, hilalin şan ve şerefi, birliği ve dirliğin namus seslenişi hakim olsun anlayış ve özlemindeyiz. Böylesi bir uyanış ve siliniş, hürriyete, paylaşmaya, hakkaniyete hasret insanlık için Türkiye'mizi de bir kutup başı yapacaktır.

Birlikten güç doğacağını cümle aleme göstereceğiz. "

“KATAR ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMETLER DİLİYORUM”

Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim uçuşu yapan, Katar Silahlı Kuvvetleri envanterine kayıtlı bir helikopterin kaza kırıma uğrayarak düşmesi, bunun sonucunda bir askerimizin ve iki ASELSAN çalışanımızın yanında dört Katar askerinin de şehit düşmesi hepimizi hüzne boğmuştur. Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler diliyorum. Acılı ailelerine, mesai arkadaşlarına, milletimize, dost ve kardeş ülke Katar'a başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE FIRSAT KAPISIDIR”

Devletimizin küresel güç olma imkanı doğdu. Terörsüz Türkiye fırsat kapısıdır.

İRAN SAVAŞI'NIN 25. GÜNÜ



Aynı anda küresel ve bölgesel sıcak gelişmelerin akışına bakarsanız görürsünüz ki akıl, izan ve idrak kaybolmuştur. Kaybolan bir değeri olmadığı yerde arayıp bulmak ise hayal ötesi bir beklentidir. Uluslararası insancıl hukuk paçavraya dönmüştür.

Haksız saldırılarda komşu coğrafyalar toz duman içinde. Nükleer tesislerin vurulması tansiyonu artırdı. Enerji krizi kapıya dayandı. Savaş öngörülemez noktaya savruluyor. İran'ın kolay lokma olmadığı anlaşılmıştır. İran halkı etten duvar ördü.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye hedefimize dudak bükenler şimdi köşe bucak saklanmaktadır. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge çağrımıza şaşı bakanlar, olmadık suçlamalarda bulunanlar, üstelik milletsiz ve milliyetsiz milliyetçilik anlayışına yaslanarak olmayan dağı delip bulunmayan suyu akıtanlar haklılığımızın berraklaşmasıyla kamyon farı görmüş tavşan gibi dona kalmışlardır. Biz yine de onların donup kalmalarını değil, Türk ve Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüze omuz vermelerini istiyor, buna davet ediyoruz.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ MEVSİMLİK DEĞİLDİR”

Yola çıktık inşallah varacağız, başaracağız. Komisyon raporuna istinaden yasal ve demokratik adımlar sırasıyla atılacak. Terörsüz Türkiye hedefi mevsimlik değildir.

“ASIL REJİM İSRAİL'DE DEĞİŞMELİDİR”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İran savaşında uzlaşma için çırpınmaktadır. İspanya Başbakanı'nın onurlu tavrından ilham alınmalı.

Savaş durmalı, silahlar susmalı. Masum insanların ölümü cinayettir. İsrail ölüm aygıtına dönmüştür. Asıl rejim değişikliği İsrail'de değişmelidir. Trump'ın esas gündemi bu olmalıdır.

Hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğiz"