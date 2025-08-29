Bahçeli'den Terörsüz Türkiye vurgulu 30 Ağustos mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle mesaj yayımladı.

Mesajında Bahçeli, "26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz’un 30 Ağustos 1922’de muhteşem bir zaferle taçlanması, müteakiben müstevlilerin vatan topraklarından kahramanlıklarla süpürülerek 9 Eylül 1922’de İzmir’de denize dökülmesi her manada göz kamaştıran, yaygın sonuçları ortaya koyan, yankıları bugünlere kadar ulaşan muazzam bir olaydır." dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

"103 yıl evvel düşmansız Türkiye’yi kanıyla, canıyla, emsalsiz vatan sevgisiyle başaran Türk milleti, şimdi de Terörsüz Türkiye'ye Allah’ın izniyle ulaşacaktır." diyen Bahçeli, iç ve dış düşmanlıkların Terörsüz Türkiye’yle beraber tesir alanını iyice kaybedeceğini belirtti.

MHP lideri Bahçeli, Türk milletine yapılan haksızlıklar, hainlikler ve insanlık dışı işgaller 30 Ağustos 1922’de hak ettiği cevabı almış ve buna ihtiyaç olursa benzeri cevap misliyle de verileceğini vurguladı.

"30 AĞUSTOS RUHU AYAKTADIR"

"Artık çekilecek ne bir toprak parçamız ne de kaybedecek bir insanımız vardır." diyen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zaferlerimizden rahatsız olanlar, birliğimizden ve beraberliğimizden ürperenler ve ürkenler unutmasınlar ki, 30 Ağustos ruhu ayaktadır, maşeri vicdanda mahfuzdur.

"Bu düşüncelerle büyük milletimizin, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Başkomutanlık Meydan Muharebesi Zaferi’nin 103. yıldönümünü kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarını, devletimizin ve milletimizin bekası için canlarından seve seve vazgeçen aziz şehitlerimizi hürmet, rahmet ve minnet hislerimle anıyorum."