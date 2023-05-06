Bahçeli'den The Economist'e tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Mayıs seçimlerine 8 gün kala Balıkesir'de düzenlenen mitingde konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yıkılmamızı gözleyenler var, dikkat ediniz. Türkiyemiz üzerinde karanlık emeli olanlar var, tetikte durunuz. Cesaretimizin kaynağı tarihtir. İstikbalimizin kaynağı bu topraklara sereserpe uzanıp yatan şehitlerimizdir. Kutlu yürüyüşün neticesinde gelen Türk asrı, geleceğin gücü Türkiye olacaktır. 14 Mayıs seçimleri yeni yüzyılın demokratik eşiği, milli ve manevi değerlerin rehberleriyle geçilmesi gereken ilk kavşağıdır.

"TÜRKİYE'YE YÖN VEREMEZLER"

PKK Kılıçdaroğlu'na aleni destektir, küresel emperyalizm Kılıçdaroğlu'nun akıl şifrelerini ele geçirmiştir. The Economist dergisi 'Erdoğan gtimeli' diyormuş. Küresel sermaye çeteleri Türkiye'ye yön veremez; Türkiye'yi sömürge ülkesi haline getiremezler. Geri adım atarsak onlar gibi namerdiz. Çıkar ortakları, terör örgütleri, Türkiye düşmanları, tefeciler, faiz bağımlısı bankerler, İslam karşıtları alayı birden Türkiye'nin önüne geçmiş. 2023'ün en önemli seçiminin Türkiye'de olacağını iddia etmeye başlamışlar. Cumhuriyetten intikam almak istiyorlar. 15 Temmuz'un rövanşını almak için algı operasyonlarına hız veriyorlar. Tehdit çok vahim düzeydedir.

"KILIÇDAROĞLU VE ORTAKLARI AĞIR BEDEL ÖDEMEYE HAZIR OLSUN"

Türkiye'ye tuzak kuranlar 14 Mayıs'ta alt edileceklerdir. Emperyalizmin kalleş ve kanlı fermanına ümit bağlayanlar kenara itilecektir. Kılıçdaroğlu ve zillet ortakları ağır bedel ödemeye hazır olsun. Türkiye'de bulamadıklarını yabancı ülkelerde arayanlar, terör örgütlerine destek olanlar, ekmeğini yediği vatanını gittikleri ülkelerde şikayet edenler doğru zaman doğru adam Recep Tayyip Erdoğan. Hedefimiz açık ara farkla tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi. Meclis'te güçlü bir MHP ve Cumhur İttifakı'nın tecelli etmesidir.

"14 MAYIS KADERİ TAYİN EDECEK"

14 Mayıs Türkiye'nin kaderini tayin edecek. Ya yurdum diyeceğiz, ya da yokluğa mahkum olacağız. Mandacılara, mayası zehirli olanlara ya boyun eğeceğiz, ya da lider ülke Türkiye'nin kapısını aralayacağız. Türkiye'yi lider ülke seviyesine biz taşıyacağız. Dünyaya Türkçe bakan bir dış politik mimariyi sağlamış olacağız. İrademiz ve gücümüz büyük Türkiye'dir. HDP'yi Yeşil Sol Parti'yi yanına alanlar yıkım sevdalılarıdır. Bizim böyle bir sevdayı içinde taşıyanlarla iki dünyada da hesabımız vardır.

Ekonomik kalkınmanın ve sanayinin yanındayız. Üretimin yerli ve milli sanayideki dev hamlelerin yanındayız. Enerjide dışa bağımlılığa son vermek için çırpınan Türkiye'nin parlaması için mücadele eden sağlam idareyle yan yanayız. Çağrımız önce ülkem ve milletim diyen herkesedir."