Bahçeli'den Togg açıklaması: 'Yapamazsınız' diyenler ters köşededir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha "Cumhurbaşkanı adayı ol" çağrısı yaptı.



Bahçeli, Boğaziçi Film Festivali'nde yaşanan ödül tartışmasını da gündemine aldı.



MHP lideri, aldığı ödülü tutuklanan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnen Korur Fincancı'ya ithaf eden yönetmen Özcan Alper'e tepki gösterdi, oyuncu Burak Haktanır'ı tebrik etti.



Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:



''HİÇ KİMSEYİ ÖTEKİ GÖRMÜYORUZ, ÖTEKİLEŞTİRMİYORUZ''

''Gönül vermedikçe gönül bulamayacağımızın farkındayız. MHP olarak milletimize gönlümüzü verdik, ülkemize ömrümüzü adadık. Hiç kimseyi öteki görmüyoruz, ötekileştirmiyoruz. Köylerimizi tanıyoruz, köylülerimizi biliyoruz. Kredi ekip borç kaldırdıkları dönemler artık geride kalacaktır.



''YORULMAMIZI BEKLEYENLER HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAYACAKLARDIR''

Yorulmamızı bekleyenler biliniz ki hayal kırıklığına uğrayacaklardır. Biz erik dalına basmıyoruz, boş sözlere asla kulak asmıyoruz. Esaret ve kölelik Türk milletinin asla kabul etmeyeceği bir ilkelliktir. Tarihten silinmemizi hedefleyenler asla boyun eğmedik. Osmanlı İmparatorluğu'nun küllerinden milli bir devlet formatında Türkiye Cumhuriyeti doğdu. Bu yeni Türk devlet egemenliği tarihin mecburi rota değişikliğinden tecelli etmiştir.

''CUMHURİYET'İN 2017'DEN GELECEĞE AÇILAN 3. EVRESİ CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ İLE ANILACAKTIR''

20. yüzyıl Türk milletini beka Türkiye'nin de derlenme toparlanmma yüzyılıdır. Cumhuriyet'in ilk evresi doğrusu ile yanlışı ile 1923-1946 arasında vücut bulan 23 yıllık tek parti dönemidir. 1946-2017 yılları arasında tezahür eden 71 yıllık çok partili parlamenter sistem hayatı Cumhuriyet'in ikinci evresidir. Cumhuriyet'in 2017'den geleceğe açılan 3. evresi ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile anılacaktır.

''TÜRKİYE YÜZYILI'' AÇIKLAMASI

'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu yerinde ve yararlı buluyoruz. 'Türkiye Yüzyılı'nın insanlık gündemine tıpkı bir cemre gibi düşme mücadelesine sonuna kadar varız. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 'Gelin Türkiye Yüzyılı vizyonunu birlikte inşa edelim' davetine icabet ediyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonunun ruhunu ve özünü ifade eden 17 başlığı yaralı buluyor destekliyoruz. Dünyadan Türkü ve Türkiye'yi çekip çıkarın geriye hiçbir şey kalmayacaktır. Tarihi yazan Türk milletine de Cumhuriyet'in yeni yüzyılına mühür vurmak yakışacaktır. Türkiye Cumhuriyeti gücüne güç katarak ilerleyecek. Bu yüzyılda zillete yer yoktur. Bizim ABD'deki bir benzinlikte şaibeli isimlerle hamburger yiyenlerle yürüyecek yolumuz kesinlikle yoktur.

''AKILLARINI BAŞLARINA ALSINLAR''

Türkiye'nin hiç şakası yoktur. Milli güvenliğimizin risk ve tehlikelere atılması diye bir şey söz konusu olamayacaktır. Ülkemize zarar vermeyi amaçlayan üzerimize hesap yapan terör çeteleri dikkat etsinler akıllarını başlarına alsınlar.

KILIÇDAROĞLU'NA TOGG TEPKİSİ: 'YAPAMAZSINIZ' DİYENLER TERS KÖŞEDEDİR



Kılıçdaroğlu, sana bir kötü haber vereyim, Togg'un seri üretimi 2023 yılında başlıyor buna şimdiden hazır ol, siparişini vermek için de şimdiden kuyruğa gir. Sayın Kılıçdaroğlu parlak beyinleri uzaklarda değil Ahmet'te Mehmet'te ara yabancısı olduğun Türk milletinde ara ve mutlaka bulacağını da kafandan çıkarma. Akaryakıt koyulmadığından dolayı 100 metre sonra duran Devrim otomobilinden 61 yıl sonra Türkiye'de bir çığır açılmıştır. Hayaller sonunda gerçeğe dönüşmüştür. 'Yapamazsınız' diyenler ters köşededir, üretemezsiniz diyenler uçurumun dibindedir. 'Yerli otomobil üretmek intihardır' diyenler ise Türk milletinin özgüvenini hançerlemek isteyen mandacılardır.

''KILIÇDAROĞLU ÖNCE ADAY OL SONRA KONUŞ''

Kılıçdaroğlu 'Erdoğan benim aday olmamdan çok korkuyor' demiş. Korkaklar Türkiye'yi taşa tutanlardır. Sayın Kılıçdaroğlu davul sende tokmak başkasında önce aday ol sonra konuş.

ÖDÜL TÖRENİ TARTIŞMASI



Sözde bir film yönetmeninin, düzenlenmiş bir ödül töreninde, PKK havarisi, terör heveslisi Tabipler Birliği Başkanı için 'Sırf barış dedi diye hapse attılar' sözü ve aldığı kirli ödülü söz konusu bölücü şahsa ithaf etmesi de zillet ittifakının kokuşmuş ana fikri, ana eğilimidir. Terörizme, ihanete, melanete, rezalete barış diyenler, barışın yegane düşmanıdır. Bu tiplerin barış, adalet, demokrasi ve özgürlük çıkışları Türkiye’ye kurulmuş bir nevi bombalı tuzaktır. Buna karşılık doğrudan yana tavır alan, Türk Silahlı Kuvvetlerimize iftira atıldığını haykıran, bu suretle milletimizin takdirini toplayan gerçek sanatçımız Burak Haktanır’ın cesareti ve dik duruşu da hakikaten alkışlanacak düzeydedir ve kendisini tebrik etmek, helal olsun demek boynumuzun borcudur.''

