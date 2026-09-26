Bahçeli'den Türk Dil Bayramı mesajı: Türkçe kutlu bir emanettir

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP ) Genel Başkanı Devlet Bahçeli , 26 Eylül Türk Dil Bayramı nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli mesajında, Türkçeyi koruma ve yaşatma görevinin ortak bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Türkçe'nin kutlu bir emanet olduğunu belirten Bahçeli, "Türkçenin zayıflaması ve zaman içerisinde başka diller karşısında kendi gücünü kaybetmesi, yalnızca dil alanında yaşanacak bir değişim olarak görülmemelidir." dedi.

"Dilin zayıflaması; kültürel aidiyetin, milli şuurun ve ortak kimliğin de zedelenmesine yol açabilecek önemli bir meseledir." ifadelerini kullanan Bahçeli, "Çünkü dil, millet fertleri arasındaki aidiyet duygusunu güçlendiren, ortak bir 'biz' anlayışını besleyen ve toplumsal birlikteliği perçinleyen, yaşayan bir varlıktır." dedi.

"TÜRÇENİN KORUNMASI GELECEĞİMİZİ GÜVENCE ALTINA ALMAKTIR"

Türkçenin tarih boyunca Türk milletinin siyasal ve kültürel varlığının şekillenmesinde önemli bir rol üstlendiğine işaret eden MHP lideri, şunları kaydetti:

- Orhun Anıtlarından Kaşgarlı Mahmut’a, Ahmet Yesevi’den Karamanoğlu Mehmet Bey’e, Yunus Emre’den Ali Şir Nevai’ye uzanan büyük bir kültür mirasının taşıyıcısı olan Türkçemiz; bin yıllık kardeşliğin, ortak hafızanın ve müşterek ülkülerin güçlü bir bağlayıcısıdır. Bu nedenle Türkçenin korunması, yalnızca geçmişe sahip çıkmak değil, geleceğimizi de güvence altına almaktır.

- Güzel Türkçemizin bilim, sanat, edebiyat ve düşünce dili olarak daha da güçlenmesi; doğru, temiz ve özenli kullanılması hepimizin ortak sorumluluğudur. Yabancı kavram ve sözcüklerin ölçüsüz biçimde dilimizi kuşatmasına karşı Türkçenin kendi imkânlarını geliştirmek, zenginliğini ortaya çıkarmak ve çağın ihtiyaçlarına cevap verebilen güçlü bir dil olarak yaşatmak büyük önem taşımaktadır.

- Türkçe, ecdadımızdan bizlere bırakılmış kutlu bir emanettir. Onu sevmek, korumak, geliştirmek ve gelecek kuşaklara bütün zenginliğiyle aktarmak milli bir görevdir.

- 26 Eylül Türk Dil Bayramı vesilesiyle, Türkçemizin geçmişten geleceğe uzanan güçlü ve canlı bir kültür mirası olarak yaşamasını; bilimde, sanatta, edebiyatta ve hayatın her alanında daha da güçlenmesini diliyor, 26 Eylül Türk Dil Bayramı’nı kutluyorum."