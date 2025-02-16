Bahçeli'den TÜSİAD'a sert tepki

Son dakika haberi! Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan’ın yargı eleştirilerine bir tepki de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi.



TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın “Hukukun üstünlüğü tesis edilmeden ne iç ne de dış sorunları çözebiliriz.” sözlerine ilişkin "TÜSİAD’ın vesayetçi sancıları tekrar nüksetmiştir." ifadelerini kullanan Bahçeli, Türkiye’de demokratik standartların son derece yüksek olduğunu vurguladı.



"Kurulduğu 1971 yılından buyana siyaseti yönlendirmeye, millet iradesini tariz, tahkir ve tahrip etmeye dayalı bir strateji izleyen TÜSİAD’ın hükümetlere doğrudan ve gazete manşetleriyle meydan okuduğu karanlık dönemler hala unutulmamıştır." ifadelerini kullanan Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve hukukun üstünlüğü hâkimdir." dedi.

"PLANLI SİYASET MÜHENDİSLİĞİDİR"



Türk yargısının takdir ve tasarruflarını eleştirmenin haksızlık ve hazımsızlık olmakla birlikte uyumsuz ve uzlaşmaz bir muhalefet dilinin saplantılı tezahürü olduğunu da dile getiren Bahçeli, "TÜSİAD’ın iç ve dış çıkar gruplarına sözcülük yaparak Türk milletin seçim ve tercihleri etrafında kuşku oluşturma gayret ve gayesi art niyetlilik, siparişi alınmış planlı siyaset mühendisliğidir." ifadelerini kullandı.



Bahçeli, "CHP ve diğer muhalefet partilerinin TÜSİAD Başkanı’nın melez ve mesnetsiz acıkmalarına verdiği destek de açıktır. TÜSİAD muhalefet cenahını konsolide etme arayışındadır. Hiç kimse boşa sallayıp dolu tutmanın çabasında olmamalıdır. TÜSİAD’ın; hükümeti devirme, değilse bile yıpratma; dahası muhalefete ön açma operasyonun çatı kuruluşu haline dönüşmesi hukuksuz, anti demokratik ve gayri ahlaki bir savrulmadır." dedi.

"TUTARSIZLIK VE ŞARK KURNAZLIĞI"



Türkiye’de sistemin iflas ettiğini söylemenin, ekonomik bir vizyon ortaya koymak yerine siyasi hedef takibine tevessül etmeyi tutarsızlık ve şark kurnazlığı olarak ifade eden Bahçeli, "TÜSİAD Başkanı kendine güveniyorsa ve cesareti varsa sadece gizli kapaklı diyalogları ve al-ver süreçlerini ilan ve ifşa ederek ne kadar şeffaf ve demokrat olduğunu ispat edebilecektir." açıklamasında bulundu.