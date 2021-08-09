Bahçeli: Üniversite baraj puanları düşürülsün

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Üniversite sınavı kaldırılmadan, üniversite kapılarına yığılan genç kuşağın özlemleri karşılanmadan hakkaniyetli ve huzurlu bir vicdana kuşkusuz sahip olamayız" dedi. Bahçeli taban puanlarının da düşürülmesini isteyerek "Salgın dönemi göz önüne alınarak TYT baraj puanın 140'a, AYT baraj puanın da 160'a çekilmesi teklif ve temennimizdir" ifadelerini kullandı.

NTV Haber 09.08.2021 - 13:19

Bahçeli: Üniversite baraj puanları düşürülsün

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımlarda bulundu. Bahçeli, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Gençlerimizin mühim sorunlarından birisi üniversite sınavıdır. Bizim bu konudaki görüş ve teklifimiz çok açıktır. Üniversite sınavı kaldırılmadan, üniversite kapılarına yığılan genç kuşağın özlemleri karşılanmadan hakkaniyetli ve huzurlu bir vicdana kuşkusuz sahip olamayız.

Salgın dönemi göz önüne alınarak TYT baraj puanın 140’a, AYT baraj puanın da 160’a çekilmesi teklif ve temennimizdir. Üniversiteye girmek için mücadele eden, ama salgın gibi mücbir ve zecri hallerden dolayı hedeflediği puanları elde edemeyen gençlerimize sahip çıkalım" dedi.

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