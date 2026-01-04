Bahçeli'den "Venezuela" yorumu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Venezuela'ya saldırı ile Nicolas Maduro ve eşinin yakalanmasına ilişkin operasyona tepki gösterdi.



CNN Türk televizyonuna açıklama yapan Devlet Bahçeli, "ABD’nin Venezuela’da yapmış olduğu askeri müdahale ile Devlet Başkanı Nicholas Maduro’yu iktidardan hukuksuz ve haksızca uzaklaştırma girişimi bizim tarafımızdan bilinen ve tanıdık bir komplodur" ifadelerini kullandı.



“15 TEMMUZ İLE AYNI”



Bahçeli, 15 Temmuz 2016'da FETÖ kalkışmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik girişimin bugün Maduro'yu hedef alan yöntemle aynı olduğunu söyledi. Devlet Bahçeli, "15 Temmuz 2016’da Türk Milleti’nin iradesi ile netice alamayan ABD, bugün Venezuela’da benzer bir girişimde bulunmuştur" dedi.