MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kazara kendi silahından çıkan kurşunla yaralanan polis memuru Akın Çakır'ı hastanede ziyaret etti.
MHP'den yapılan yazılı açıklamada, yıllardır MHP Genel Merkezi'nde görev yapan polis memuru Akın Çakır'ın dün kazara kendi silahından çıkan kurşunla yaralandığı hatırlatıldı.
Açıklamada, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yaralı polis memuru Çakır'ı ziyaret ederek, ailesine geçmiş olsun dileklerini ilettiği ve yetkililerden bilgi aldığı belirtildi.
Bahçeli'den yaralı polise ziyaret
Anadolu AjansıTürkiye
MHP lideri Bahçeli, kazara kendi silahından çıkan kurşunla yaralanan MHP Genel Merkezi'nde görevli polis memuru Akın Çakır'ı hastanede ziyaret etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kazara kendi silahından çıkan kurşunla yaralanan polis memuru Akın Çakır'ı hastanede ziyaret etti.