Bahçeli'den Yeni Parti açıklaması. Kılıçdaroğlu ve Özel'e sağduyu çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , “Yeni Parti ” tartışmalarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, CHP ile Yeni Parti hattında yaşanan tartışmaların Türkiye ’nin ana gündem maddesi haline getirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamasında siyasi aktörlere sağduyu çağrısında bulunan Bahçeli, “Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Özel başta olmak üzere bütün tarafların sağduyu çerçevesinde hareket etmesi, karşılıklı saygıyı muhafaza etmesi ve siyasi mücadeleyi şahsi hesaplaşmanın dışına çıkarması gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.

CHP içindeki ve çevresindeki yeni siyasi oluşumlara da değinen Bahçeli, bu gelişmelerin demokratik hayatın doğal bir parçası olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Yeni Parti’nin kuruluşuyla birlikte yeni bir siyasi yol açıldığını ifade eden Bahçeli, eski yol arkadaşları arasında yaşanan gerilimlere dikkat çekti.

Bahçeli, “Yeni Parti’nin kuruluşuyla birlikte yeni bir yol açılırken eski yol arkadaşlarının birbirine kin ve haset duyması, geride kalanların ihanetle, ayrılanların vefasızlıkla suçlanması doğru sonuçlar doğurmayacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.