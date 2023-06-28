Bahçeli'den yerel seçim açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Siyasi istikrar merkezi yönetimde sağlamışsa yerel seçimlerde de bu gerçekleşmelidir." dedi.

Bahçeli'den yerel seçim açıklaması
Fotoğraf: İHA

 Genel Başkanı , Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Siyasi istikrar merkezi yönetimde sağlamışsa yerel seçimlerde de bu gerçekleşmelidir.

Mademki siyasi istikrara kavuşmuştur bu siyasi istikrarın siyasi partilerde de kendisini hissettirmelidir.

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Siyasi partiler kendilerini yerel seçimlere hazırlamalıdır.

Olgun, karşılıklı saygı içinde kongrelerini tamamlayarak demokrasimize seviye kazandırmalıdır.

Rusya’da bir Rus ruleti oynanmıştır. Bu rulet Putin’in kazanmasıyla son bulmuştur. Dünyada barışa sevgiye saygıya ihtiyaç vardır."  

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