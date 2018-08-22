MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti içi bayramlaşma töreninde konuştu.

Yunanistan'ın darbeci askere iltica hakkı vermesine tepki gösteren "Bahçeli, Yunanistan'ın bu tür davranışlarla bir gün 9 Eylül'ü hatırlar hale gelmemesini temenni ederim" dedi.



Bahçeli, ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerilime de değindi. PKK ve FETÖ gibi örgütlerin küresel güçlerin himayesi altında oluğunu söyleyen Bahçeli, "Müttefiklik anlayışını yok sayan hataya düşen Trump'ın kafasında ne vardır. Bu bir papaz meselesi değil. ABD darbeci yoldaşlarını kurtarmak için bunu yapıyor" diye konuştu.

MHP lideri şöyle devam etti:

"Bir papaz uğruna Türkiye ile ilişkilerini, dostluk ve müttefiklik anlayışını yok farz edebilecek bir hataya düşen Trump'ın kafasında acaba ne vardır? Bunu iyi anlamalıyız. Bu bir papaz meselesi değildir. Türkiye'ye darbe teşebbüsünün arka planı olan ABD, darbeci yoldaşlarını kurtarmak için bunu yapıyor."