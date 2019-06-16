Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hemşehri Dernekleri Kahvaltı toplantısında konuştu.
Bahçeli'nin konuşmasından satır başları; 23 Haziran'da İstanbul'un kaderi belirlenecektir. AK Parti ile ahenkli ve uyumla bir dil kullanılacaktır.
Emaneti Binali Yıldırım'a teslim etme arzusundayız. Teşkilatımızın her kademesi fedakarca çalışma halindedir.
Cumhur İttifakına yönelik gölge düşürme çabaları beyhudedir. Cumhur İttifakı etle tırnak oldu. Cumhur İttifakı istikrarlıdır, gücüne güç katmıştır.
İstanbul'da seçimlere gölge düşmüştür. CHP'nin adayı başka yerlerin kontrol ve güdümüne girdi. İstanbul için vakit Binali Yıldırım vaktidir.
Türkiye'nin savunmasız kalması, ABD'nin nasıl işine yarar? Bu iş bitti. ABD, Türkiye'nin ne sömürgesi ne de eyaleti.
31 Mart akşamından itibaren tek gayemiz şaibesiz sonuçtur.