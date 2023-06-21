Bahçelievler'de 4 katlı binada yangın paniği

İstanbul Bahçelievler'de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Bahçelievler'de 4 katlı binada yangın paniği

'un Bahçelievler ilçesine bağlı Çobançeşme Mahallesi'ndeki Erenler Sokak'ta 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Yükselen dumanları gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken yangının çıkış sebebi yapılan incelemenin ardından belli olacak.

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