Bahçelievler'de 4 katlı binada yangın paniği

İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Çobançeşme Mahallesi'ndeki Erenler Sokak'ta 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yükselen dumanları gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken yangının çıkış sebebi yapılan incelemenin ardından belli olacak.