Bahçelievler'de 45 yıllık binanın balkonu çökünce tahliye edildi

Ekipler, ağır hasarlı binayı mühürledi. Karot örneği alınan binanın incelemeler sonrası yıkılıp yıkılmayacağına karar verilecek.

"DAHA ÖNCE BALKONLAR İÇİN GÜÇLENDİRME YAPILDI"

Bina sakini Tuncay Eraslan, "Muhtemelen yıkım kararı çıkacak. Kimsenin canına bir şey olmadı. Daha önce sadece balkonlar için güçlendirme çalışması yapılmıştı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla yapmıştı. Dün akşam çöktü. Karot örneği aldılar. Bina 50 yıllık muhtemelen yıkım kararı çıkacak. 10 daire ve 2 dükkan bulunuyor tüm daireler doluydu." dedi.