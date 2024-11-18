Bahçelievler'de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

İstanbul Bahçelievler'de 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Alev alev yanan bina, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Bahçelievler'de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

, saat 22.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle Cumhuriyet Mahallesi, Çelik Hançer 6 Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısında çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

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