Bahçelievler'de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı
İstanbul Bahçelievler'de 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Alev alev yanan bina, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Yangın, saat 22.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle Cumhuriyet Mahallesi, Çelik Hançer 6 Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısında çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
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