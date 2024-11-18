Bahçelievler'de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Yangın, saat 22.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle Cumhuriyet Mahallesi, Çelik Hançer 6 Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatısında çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.