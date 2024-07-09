Bahçelievler’de 6 katlı bina alev aldı

Yangın, saat 11.00 sıralarında Bahçelievler Kuloğlu Sokak’ta meydana geldi.

6 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri çatı katında çıkan yangını 30 dakika süren çalışmanın ardından kontrol altına aldı.

BİNADA HASAR MEYDANA GELDİ

Bir kişinin arabasını battaniye ile kapatarak yangından koruduğu görüldü.

Ölü ve yaralının olmadığı yangında binada hasar meydana geldi. Binadan yaşayan bir kadın ise yangından kedisi alarak kaçtı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları havadan görüntülendi.

Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.