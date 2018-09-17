İstanbul Bahçelievler'de bir kişi yaşadığı apartmanın bahçesinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Yılmaz Sokak'taki apartmanın bahçesinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu, ölen kişinin aynı apartmanda oturan Samet E. (29) olduğu belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Samet E'nin cesedi, otopsi için Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Bahçelievler'de apartman bahçesinde ceset
Anadolu AjansıTürkiye
Bahçelievler'de bir kişi oturduğu aparmanın bahçesinde ölü bulundu.
İstanbul Bahçelievler'de bir kişi yaşadığı apartmanın bahçesinde ölü bulundu.