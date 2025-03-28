Bahçelievler'de beş araç alev topuna döndü

Bahçelievler ilçesi Hürriyet Mahallesinde, park halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, park halindeki 4 araca da sıçradı.

Alevlerin metrelerce yükseldiği yangın, çevrede paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında 4 araç kullanılamaz hale gelirken, yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.