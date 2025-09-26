Bahçelievler'de dehşet anları: Anne ve kız çocuğu tartıştıkları adamı öldürdü

Şirinevler Mahallesi Mithatpaşa 1 Caddesi'nde 16 yaşındaki D.Ç. isimli kız çocuğu ile annesi G.Ç., caddede karşılaştıkları R.H. ile bir süre konuştuktan sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştü. D.Ç. ve annesi G.Ç., yanlarındaki bıçak ile R.H.'yi bıçakladı. Bu sırada olayı gören ve araya girmeye çalışan İ.G. ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR



Yaralanan R.H. ve İ.G., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olan R.H., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



GÖZALTINA ALINDILAR



Polis ekipleri, D.Ç. ve annesi G.Ç.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



"BİR KIZ 'TECAVÜZ ETTİ' DİYE BAĞIRIYORDU"



Olayı gören esnaf Serkan Ç.'nin bilgisine başvuruldu.



Çalışırken bağrışmaları duyduklarını aktaran esnaf, "Bir tane çocuk kaçıyordu. 'Tecavüz etti' diye bağırıyorlardı. Adam kafasına sopayla vurdu. Sonra da çocuk kaçayım derken çimenliklere düştü." dedi.



Serkan Ç., kız çocuğunun bıçakla karşısındaki adamı 8-10 kere bıçakladığını öne sürdü.