Polisin "dur" ihtarına uymadı, pompalı tüfek ile ateş açtı

İstanbul Bahçelievler Hürriyet Mahallesi’nde polis ekipleri denetim sırasında elinde pompalı tüfek ve tabancayla bir kişinin sokakta durduğunu gördü. Ekiplerin, "dur" ihtarında bulunduğu şüpheli, ateş açarak kaçtı. Polis ekipleri kaçan şüphelinin peşinden gitti. Takip sonrası şüpheli bir işyerinde yakalandı.



Şüphelinin olayda kullandığı pompalı tüfek ve bir tabanca ile 5 adet fişek ve 8 adet kartuş ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda, M.E.E.(32) olduğu belirlenen saldırganın, olay yerinde bulunan bir iş yeri sahibi S.K.(35) ile aralarında tartışma çıktığı belirlendi. Şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



O ANLAR KAMERADA



Polise silahla ateş açan şüphelinin kaçtığı ve bir iş yerine saklandığı ve ardından gözaltına alındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.