Bahçelievler'de ehliyetsiz sürücü kaldırıma çıktı: 1 ölü

İstanbul Bahçelievler'de ehliyetsiz sürücünün çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Olay geçen Pazar günü saat 19.00 sıralarında Bahçelievler Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 17 yaşında S.C.Y.'nin kullandığı hafif ticari araç, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı.



Araç önce kaldırımda yürüyen Kubilay Sütlü'ye, daha sonra park halindeki araçlara çarptı. S.C.Y.'nin kullandığı araç en son kaldırıma çarparak durabildi. Bu sırada kaldırımda oturan iki kadın ise kazadan kıl payı kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesi olay yerinde Kubilay Sütlü'yü ambulansla hastaneye kaldırdı. Sütlü burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI



Aracın sürücüsü S.C.Y. ve C.S.S.(20) ise kazayı hafif yaralı atlattı. Olay sonrası aracın sürücüsü S.C.Y. adli makamlarca serbest bırakıldı. Kubilay Sütlü'nün cenazesi ise defnedilmek üzere memleketi Rize'ye götürüldü.



Kubilay Sütlü

Kaza sırasında iş yerinde bulunduğu söyleyen Cengiz Nazilli, "İşyerimizde otururken gelen ses üzerine dışarı çıktım. Aracın caddeden sağa döndüğünü ve park halindeki araçlara çarptıktan sonra bir kişiye vurdu. Kaldırımda oturan iki kadının da bağırmasını duydum. Bunları gördükten sonra ambulansa haber verdim. Yanına gidemedim ama yerde hareketsiz bir şekilde yatıyordu" dedi.