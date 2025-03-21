Bahçelievler'de feci ölüm: Taksiye binerken can verdi

Şirinevler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda caddedeki taksiye bindiği sırada aynı istikamette seyir halinde olan motosiklet sürücüsü kadına çarptı.



Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve kadın kaldırıma savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi.



Yaralanan motosiklet sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.



TAKSİCİ GÖZALTINDA



Polis ekipleri taksi şoförünü gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise kazanın yaşandığı caddede bir süre incelemelerde bulundu.



Hayatını kaybeden kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

