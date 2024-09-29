Bahçelievler’de feci ölüm: TIR’ın altında can verdi

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde bir kişi karşıdan karşıya geçmek isterken TIR’ın altında kaldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla TIR’ın altından çıkarılan vatandaşın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bahçelievler’de feci ölüm: TIR’ın altında can verdi

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Bahçelievler’de yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, TIR’ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Çobançeşme Mahallesi Fatih Caddesi'nde, 46 AJG 277 plakalı TIR, yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla TIR’ın altından çıkartılan vatandaşın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ölen kişinin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

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