Bahçelievler'de inşaat kazısı sırasında istinat duvarı çöktü

İstanbul Bahçelievler'de bir inşaatın temel kazısı sırasında yan binanın istinat duvarı çöktü. Bina, tedbir amacıyla boşaltılırken bina sakinleri belediye tarafından otele yerleştirildi.

Bahçelievler'de inşaat kazısı sırasında istinat duvarı çöktü

Bahçelievler Merkez Mahallesi, Ressam Namık İsmail Sokak'ta bir inşaatın temel kazısı sırasında, bitişiğinde bulunan 4 katlı binanın istinat duvarı çöktü.

İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. 4 katlı binada yapılan incelemelerin ardından bina, tedbir amacıyla boşaltıldı. 

Bahçelievler'de inşaat kazısı sırasında istinat duvarı çöktü - 1

Bina sakinleri, Bahçelievler Belediyesi tarafından otele yerleştirildi. Zabıta ekipleri, bina etrafında tedbir aldı.

ÇÖKEN BÖLÜM İŞ MAKİNALARI TARAFINDAN DOLDURULDU

Binada ekiplerin çalışmasının devam ettiği sırada inşaat firması tarafından çökme yaşanan bölüm, toprakla dolduruldu. İstinat duvarının yeniden yapılacağı öğrenildi.

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