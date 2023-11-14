Bahçelievler'de inşaat kazısı sırasında istinat duvarı çöktü

Bahçelievler Merkez Mahallesi, Ressam Namık İsmail Sokak'ta bir inşaatın temel kazısı sırasında, bitişiğinde bulunan 4 katlı binanın istinat duvarı çöktü.

İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. 4 katlı binada yapılan incelemelerin ardından bina, tedbir amacıyla boşaltıldı.