Bahçelievler'de inşaatın istinat duvarı yıkıldı. 2 bina tahliye edildi

Siyavuşpaşa Mahallesi Çavuşpaşa Caddesi’nde, temel kazısı yapılan inşaatın istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle yıkıldı.



İnşaatın bitişiğinde bulunan 6 ve 7 katlı iki binada oturanlar panikle dışarı çıkarken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.