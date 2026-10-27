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Bahçelievler'de inşaatın istinat duvarı yıkıldı. 2 bina tahliye edildi

27.10.2026 05:35

Bahçelievler'de inşaatın istinat duvarı yıkıldı. 2 bina tahliye edildi
DHA

Bahçelievler'de inşaatın istinat duvarı yıkılınca yanındaki bina boşaltıldı.

DHA
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Bahçelievler'de temel kazısı yapılan inşaatın istinat duvarının yıkılması sonucu bitişiğindeki 2 bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

Siyavuşpaşa Mahallesi Çavuşpaşa Caddesi’nde, temel kazısı yapılan inşaatın istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle yıkıldı. 

İnşaatın bitişiğinde bulunan 6 ve 7 katlı iki binada oturanlar panikle dışarı çıkarken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. 

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Gelen ekipler, sokağa güvenlik şeridi çekerek yolu araç ve yaya trafiğine kapattı. İki binaya ait bahçe duvarının da yıkıldığı görüldü.

 

İnşaatın bitişiğinde bulunan iki binadaki toplam 20 daire tedbir amacıyla tahliye edildi. Bina sakinlerinin kontrollü şekilde bazı eşyalarını almalarına izin verilirken, binalarda sabah saatlerinden itibaren detaylı inceleme yapılacağı öğrenildi.