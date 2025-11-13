Otoparktan çıkmak isterken boşluğa düştü
13.11.2025 09:02
Son Güncelleme: 13.11.2025 09:40
DHA, İHA
Bahçelievler'de bir sürücü, otoparktan çıktığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip araçlara çarptı. Demir korkulukları aşan sürücü, beş metre yüksekten boşluğa düştü.
İstanbul Bahçelievler'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği sürücü araçlara çarpıp, boşluğa düştü.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki İSPARK otoparkından çıkan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek çok sayıda araca çarptı.
Hızını alamayan otomobil demir korkulukları da yıkarak yaklaşık beş metre yükseklikten aşağıya düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI
Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı.
İtfaiye ekipleri yaralı sürücüyü çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza alanı ve çalışmalar havadan drone ile görüntülendi.