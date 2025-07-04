Bahçelievler'de Mattia Ahmet Minguzzi Skate Parkı açıldı

Burada açıklamada bulunan Bakan Bak, "Çok değerli evladımızın ismini taşıyacak, onun heyecanını paylaşacak çocuklar için güzel bir ortam hazırlandı. Ahmet bir sembol. Aileye tekrar baş sağlığı diliyoruz. Sporun içinde olan bir genç, özel bir figür çiziyor. Ailelere büyük görev düşüyor, aileler çocuklarıyla yakinen ilgilenmeli. Sevgi bedava, her ailenin çocuğuna sarılması, onu dinlemesi lazım. Siz dinlemezseniz başkaları kötü süreçlere taşıyor çocukları" ifadelerini kullandı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ise "Ahmet, tatlı, nur yüzlü, pırlanta gibi bir çocuk. Biz çocuklarımızın serserilikten uzak yetişmesini istiyoruz. Sporu o yüzden önemsiyoruz. Sporda, sanatta ne kadar ilerlersek bizim gençliğimiz kötü yollara gitmeyecek. Aileye çok teşekkür ediyoruz. Herkes spor yapsın istiyoruz. Bunun için her ay 100 bisiklet dağıtıyoruz." diye konuştu.



Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi ise çok acı çektiklerini ama birçok çocuğun destek mesajlarıyla mücadeleye devam ettiklerini ifade etti. Açılışın ardından çekilişle bisiklet ve kaykay dağıtımı gerçekleştirildi.



Parkı gezen Bakan Bak, kaykay ve bisiklet kullanan gençleri izledi.