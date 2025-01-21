Bahçelievler'de metrobüs arızası

Bahçelievler'de, arka bölümünden duman çıkıp arızalanan metrobüsün yolcuları durakta araçtan indirildi.

Bahçelievler'de metrobüs arızası

Avcılar istikametine giden metrobüsün arka bölümünden henüz bilinmeyen nedenle duman çıktı. şoförü, yolcularını Şirinevler durağında indirerek, aracı taralı alana çekti.

Görevliler, arızanın nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Metrobüsten çıkan dumanlar, çevreden de fark edildi.

Ekiplerin onarım çalışmaları sürüyor.

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