Bahçelievler'de motosiklet kazası: 1 ölü

D-100 kara yolu Bahçelievler mevkisi Topkapı istikametinde motosiklet, kontrolden çıkarak bariyere çarptı.



İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, müdahalede bulundukları motosikletin sürücüsü Suriye uyruklu Ali Elevi'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.



Motosikletin ve ölen sürücünün olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.