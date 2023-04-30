Bahçelievler'de otomobil kafenin bahçesine girdi: Sürücü ağır yaralı

İstanbul Bahçelievler'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımı ve duvarı aşarak kafenin bahçesine girdi. Otomobilde sıkışarak ağır yaralanan sürücü Fahri Yıldırım, hastaneye kaldırıldı.

Bahçelievler'de otomobil kafenin bahçesine girdi: Sürücü ağır yaralı

'un Bahçelievler ilçesi Yenibosna'da Yalçın Koreş Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan Fahri Yıldırım'ın kullandığı otomobil, saat 05.45 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle önce kaldırıma çarptı, ardından duvarı da yıkarak kafenin bahçesine uçtu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bahçelievler'de otomobil kafenin bahçesine girdi: Sürücü ağır yaralı - 1

İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücü Fahri Yıldırım'ı bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri, Yıldırım'a ilk müdahaleyi ambulansta yaptı.

Bahçelievler'de otomobil kafenin bahçesine girdi: Sürücü ağır yaralı - 2

Ekibin ağır yaralanan Yıldırım'a uzun süre kalp masajı yaptığı görülürken, yaralı daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası kafenin bahçe bölümü ve otomobil hasar gördü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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