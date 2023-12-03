Bahçelievler'de pencereye çıkıp 'gasbediliyorum' diyerek yardım istedi

Olay, 1 Aralık Cuma günü öğle saatlerinde Çobançeşme Mahallesi'nde 3 katlı binanın birinci katında meydana geldi.

Pasaportu, cep telefonu ve bir miktar parasının gasbedildiğini iddia eden Nasir Sıfeddıne, pencereye çıkarak yardım istedi. Sıfeddıne, esnaf tarafından birinci kattaki pencereden merdivenle indirildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, yabancı uyruklunun çıkarıldığı evdeki iki şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Nasir Sıfeddıne'in ifadesiyle, şüphelilerden Muhammed Resad Ahmed'in, Sıfeddıne'i darbedip pasaportunu, cep telefonunu ve bin 400 Euro parasını gasbettiği, diğer şüpheli Iben-Amghar Ennajen'in ise olayın gerçekleştiği evde yaşadığı öğrenildi.

Şüphelilerin üst aramasında toplam 2 bin 60 Euro ile 2 bin 985 lira para ele geçirilirken, Sıfeddıne'in cep telefonu ve pasaportu bulunamadı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

