Bahçelievler'de silahlı saldırı: 1 ölü

İstanbul Bahçelievler'de iddiaya göre alacak-verecek meselesinden çıkan kavgada bir kişi, tabancayla vurularak öldürüldü. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 12.12.2021 - 07:35

Bahçelievler'de silahlı saldırı: 1 ölü

Cumhuriyet Mahallesi Kızılelma Caddesi üzerinde Ahmet Kaplan'a tabancayla ateş açan bir kişi, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Kaplan, hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, alacak-verecek meselesinden kaynaklandığı iddia edilen olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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