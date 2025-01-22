Bahçelievler'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Hürriyet Mahallesi'nde bulunan binanın en üst katındaki daireye gelen kimliği belirsiz şüpheliler iki kişiye silahla ateş etti.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, bir kişinin olay yerinde öldüğünü, bir kişinin yaralandığını belirledi.



Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Olayla ilgisi olduğu düşünülen iki şüpheli gözaltına alındı.