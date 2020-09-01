Bahçelievler'de silahlı saldırı: 5 yaralı

Bahçelievler'de bir araçtan ateş edilmesi sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.



Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde seyreden bir araç içinden, aralarında husumet olduğu iddia edilen kişilere ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 5 kişi yaralandı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.



Polisin, zanlı ya da zanlıları arama çalışması sürüyor.