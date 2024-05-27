Bahçelievler'de silahlı saldırıda 3 gün önce işe giren çalışan hayatını kaybetti

İstanbul Bahçelievler'de bulunan oyun salonuna uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında iş yerinin önünde bulunan ve oyun salonunda 3 gün önce işe başladığı öğrenilen 18 yaşındaki E.K. hayatını kaybetti. Saldırganlar polis ekipleri tarafından yakalandı.

Bahçelievler'de silahlı saldırıda 3 gün önce işe giren çalışan hayatını kaybetti

'de iddiaya göre otomobille iş yerinin önüne gelen saldırganlar, otomobilin içinde uzun namlulu silah ile oyun salonuna doğru rast gele ateş etti.

Saldırıda, iş yerinin önünde oturan ve kafasına mermi isabet eden 18 yaşındaki E.K. hayatını kaybederken saldırganlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, oyun salonunda 3 gün önce işe başlayan E.K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde yoğun güvenlik önlemi alırken, E.K.'nin cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili yaptığı çalışmaların ardından saldırganlar olayda kullandıkları otomobille birlikte yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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