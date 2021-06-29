Bahçelievler'de trafik kazası: 4 yaralı

İstanbul Bahçelievler'de kontrolden çıkan midibüs bariyerlere çarptıktan sonra refüje çıktı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı 29.06.2021 - 04:36 | Son Güncelleme : 29.06.2021 - 04:38

Bahçelievler'de trafik kazası: 4 yaralı

Bahçelievler'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alına bilgiye göre, 34 CAJ 342 plakalı midibüs D-100 karayolu Edirne istikameti Şirinevler sapağında kontrolden çıktı.

Bariyerlere çarptıktan sonra sapaktaki refüje giren araç, viyadük ayağına çarparak durabildi.

Kazada sürücü Volkan Uğural ile araçtaki 3 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Midibüs, itfaiyenin çalışmasıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

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