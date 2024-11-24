Bahçelievler’de yangın paniği

Bahçelievler’de dün gece yangın paniği yaşandı.



Olay, dün saat 21.00 sıralarında Şirinevler Mahallesi’nde meydana geldi.



İddiaya göre 6 katlı binanın en üst katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Daireden alevler yükselirken ihbar üzerine sokağa polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.