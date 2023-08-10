Bahçelievler'de yanındaki inşaat nedeniyle sallanan 8 katlı apartman tahliye edildi

Şirinevler Mahallesi Hasan Tahsin Sokak'ta hafriyat çalışmaları yürütülen inşaat alanının yan tarafındaki 8 katlı Ulus Apartmanı'nın sakinleri, belediye ekiplerine sallanan binadan ses geldiği yönünde ihbarda bulundu.

Bahçelievler Belediyesi ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk inceleme sonrası binanın tedbiren boşaltılmasına karar verdi.

Apartmanda oturan bir aile belediye tarafından otele yerleştirilirken, diğer aileler kendi imkanlarıyla yakınlarının yanına yerleşti.