Bahçelievler'de yatak ve baza fabrikasında yangın çıktı

Bahçelievler'de bulunan fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlatırken, çıkan yoğun duman çevre ilçelerden de görülüyor.



Yangın, saat 17.30 sıralarında Bahçelievler Merkez Mahallesi Sanayi Caddesinde bulunan yatak fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, fabrika içindeki çöplük alanın tutuşması sonucu, fabrika alev alev yanmaya başladı. Mesai saatinde içerisindeki yangın nedeniyle büyük panik yaşanırken, işçiler hızlı bir şekilde tahliye edildi.



TAHLİYE EDİLEN İŞÇİLER GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ

Yangın kısa sürede yayılarak fabrikanın bütününü sararken, gökyüzünü dumanlar kapladı. İhbar üzerine Bahçelievler, Küçükçekmece, Başakşehir, Bakırköy, Avcılar olmak üzere çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri fabrika çevresinde bulunan vatandaşları uzaklaştırırken, sağlık ekipleri ise bazı işçileri kontrolden geçirdi. İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarını ise fabrikadan tahliye edilen işçiler gözyaşlarıyla izledi.

İtfaiye ekipleri fabrikadaki kimyasal maddelerden kaynaklı söndürme çalışmalarına köpükle devam etti. Ekiplerin getirdiği köpükler, çevredeki vatandaşların yardımıyla yangın alanına götürüldü. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürerken, yanan fabrika drone ile görüntülendi.

GÖRENLER HAYRETE DÜŞTÜ