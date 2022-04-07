Bahçelievler'de yıkılma tehlikesi olan 45 yıllık bina tahliye edildi

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı - DHA 07.04.2022 - 14:10
İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Hürriyet Mahallesi Rüya Sokak'ta yeni başlayan inşaat çalışması nedeniyle sokakta bulunan 45 yıllık 4 katlı binanın zaman zaman sallandığını gören vatandaşlar yetkililere bildirdi.
Bahçelievler Belediyesi ekipleri, incelemelerde bulundukları binadan örnekler aldı.
Betonda dökülmeler ve çatlaklar tespit edilen bina tedbir amaçlı tahliye edildi.
Belediye ekiplerince güvenlik önlemi alınırken, bina sakinlerinin çevredeki otellere yerleştirileceği belirtildi.