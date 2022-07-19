Bahçelievler'de yol kenarında ceset bulundu

İstanbul Bahçelievler Kerim Çavuş Caddesi'nde sabah saatlerinde yol kenarında dizlerinin üzerinde boğazına ip geçirilmiş hareketsiz duran kişiyi görenler ihbarda bulundu.

Sağlık ekipleri hareketsiz duran kişinin öldüğünü belirledi.

Üzerinde kimlik çıkmayan kişinin cesedi incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



Mahalle sakini Ebru Bozkurt, "Sabah markete gidiyordum. Burada polisler vardı. Baktığımda kendini asmıştı. Nasıl astığını bilmiyorum ama dizlerinin üstüne çökmüştü. Boğazında kablo vardı. Sapsarı kesilmişti. Daha sonra olay yeri inceleme ekipleri geldi ve olay yerini kapattı." dedi.