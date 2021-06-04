Bahçelievler'deki gasp ve öldüresiye dayağın cezası belli oldu

İstanbul Bahçelievler’de Suriye uyruklu Muhammed Selmo’yu öldüresiye döven sanıklara 16 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.



Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, müşteki Muhammed Selmo, tutuklu sanıklar Ahmet Kürşat Çakır, Görkem Bedir, Serkan Koç ile avukatları katıldı. Firarı sanık Yakup Eren’in avukatı da salonda hazır bulundu.



İlk celse şikayetinden vazgeçen müşteki Muhammed Selmo, mahkemeye sanıkların ondan para aldığına dair beyanını geri alarak iftira attığını içeren dilekçe sundu.



TAHLİYE İSTEDİLER



Avukat savunmalarının ardından son sözleri sorulan Sanık Serkan Koç, “Biz daha askerliğimizi yapmadık. Üzerimize atılan suç çok ağır. Tahliyemi istiyorum” dedi.

Sanık Ahmet Kürşat Çakır, “İlk ifadelerimi tekrar ederim” diyerek tahliyesini istedi. Sanık Görkem Bedir ise, “Dosyada gasp deniyor ama biz gasp yapmadık. Geleceğimle oynanmasını istemiyorum. Tahliyemi istiyorum” beyanlarında bulundu.



SUÇ 'YARALAMA'YA DÖNDÜ



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ahmet Kürşat Çakır, Görkem Bedir, Serkan Koç hakkında ayrı ayrı olarak ‘mala zarar verme’ suçundan düşme verirken, her ne kadar ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçunda dava açılmış olsa da suçun işleniş şekli bakımında suçu ‘yaralama’ olarak değiştirdi.

FİRARİ SANIĞIN DOSYASI AYRILDI



Mahkeme, ‘silahla yaralama’ suçundan 2 yıl 4 ay 3 gün, ‘cebir kullanarak silahla birden fazla kişiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 5 yıl, ‘nitelikli yağma’ suçundan 9 yıl 2 ay toplamda her sanık için 16 yıl 6 ay 3 gün hapis cezasına çarptırdı.

Firari sanık Yakup Eren hakkında ise dosyasını diğer 3 sanığın dosyasından ayırarak, başka bir davada görülmesine karar verdi.

7 Temmuz 2020 tarihinde meydana gelen olayda, Suriye uyruklu Muhammed Selmo, 4 kişi tarafından öldüresiye dövülerek dere yatağına atılmıştı.



Olayın görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından 4 şüpheli hakkında ‘birden fazla kişi tarafından silahla cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 4 yıldan 14 yıla kadar, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar ‘nitelikli yağma’ suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar, ‘mala zarar verme’ suçundan 4 aydan 3 yıla kadar olmak üzere toplamda 52 yıl hapis cezasıistenmişti.