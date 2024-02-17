Bahçelievler'deki tekel saldırısını Barış Boyun suç örgütünün yaptığı ortaya çıktı

İstanbul Bahçelievler'de tekel bayisine silahlı saldırı düzenleyen kişilerin Barış Boyun suç örgütüne üye olduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüphelilerin daha önce de bir çok saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.

Bahçelievler'deki tekel saldırısını Barış Boyun suç örgütünün yaptığı ortaya çıktı

Soğanlı Mahallesi'nde 2 Şubat Cuma gece saatlerinde bir kişi tekel bayisine gelerek silahla saldırmıştı.

Silahlı saldırı sonrası ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda silahlı saldırıyı, Barış Boyun'un yönettiği suç örgütünün yaptığı tespit edildi.

Organize Suçlarla Mücadele polislerinin şüphelilerin adresine yaptığı baskında ekipler U.M., K.Ç., M.E.H., F.Y. ve Y.O. ile çocuk yaştaki A.A., B.A. olmak üzere toplamda 7 kişiyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada tabanca ve fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin sorgusunda Eyüpsultan, Arnavutköy ve Bakırköy'de de benzer suçlara karıştıkları belirlendi.

Mahkemeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderilirken 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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