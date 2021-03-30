Bahçeli: İstanbul Sözleşmesi beklentileri karşılayamamıştır

Partisinin grup toplantısında konuşan Devlet Bahçeli, tartışmalara yönelik, bir kez daha İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının yerinde olduğunu söyledi. Bahçeli, ''İstanbul Sözleşmesi beklentileri karşılayamamıştır. Sözleşmeyi imzalayıp taraf olmak kadar, çekilmek de imzacı bir ülke adına haktır, hukuki bir tasarruftur. Sözleşme feshi doğru ve yerinde bir uygulamadır'' ifadelerini kullandı. Bahçeli, erken seçim iddialarına yönelik de açıklama yaptı.

30.03.2021 - 11:17

Bahçeli: İstanbul Sözleşmesi beklentileri karşılayamamıştır

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. 

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

''MHP kadına yönelik şiddeti kabul etmemektir. Sabahtan akşama kadar şiddeti teşvik eden haber ve programlarımızı kınadığımızı söylemek de boynumuzun borcudur. Bilhassa televizyon dizilerindeki kadına yönelik şiddet kınıyoruz. İstanbul Sözleşmesi beklentileri karşılayamamış, sadra şifa olamamıştır. Sözleşmeyi imzalayıp taraf olmak kadar, çekilmek de imzacı bir ülke adına haktır, hukuki bir tasarruftur. Sözleşme feshi doğru ve yerinde bir uygulamadır

ERKEN SEÇİM 

Sonbaharda seçim olur diyenler, rüyalarında darı ambarı düşlüyorlar. Kılıçdaroğlu ve İP’e dolanmış yoldaşları, boşuna heveslenmesin, boş yere umutlanmasın, seçim zamanında yapılacak, bu millet ufkunu karartan zilleti önüne kattığı gibi kaçtığı yere kadar kovalayacaktır"

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...