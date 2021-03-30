Bahçeli: İstanbul Sözleşmesi beklentileri karşılayamamıştır

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.





Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

''MHP kadına yönelik şiddeti kabul etmemektir. Sabahtan akşama kadar şiddeti teşvik eden haber ve programlarımızı kınadığımızı söylemek de boynumuzun borcudur. Bilhassa televizyon dizilerindeki kadına yönelik şiddet kınıyoruz. İstanbul Sözleşmesi beklentileri karşılayamamış, sadra şifa olamamıştır. Sözleşmeyi imzalayıp taraf olmak kadar, çekilmek de imzacı bir ülke adına haktır, hukuki bir tasarruftur. Sözleşme feshi doğru ve yerinde bir uygulamadır



ERKEN SEÇİM

Sonbaharda seçim olur diyenler, rüyalarında darı ambarı düşlüyorlar. Kılıçdaroğlu ve İP’e dolanmış yoldaşları, boşuna heveslenmesin, boş yere umutlanmasın, seçim zamanında yapılacak, bu millet ufkunu karartan zilleti önüne kattığı gibi kaçtığı yere kadar kovalayacaktır"