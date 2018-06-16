Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'da partisinin bayramlaşma töreninde konuştu. Bahçeli konuşmasında, "24 Haziran müstesna bir karar anıdır" dedi.

MHP lideri Suruç'ta yaşanan olaylarda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları: İç ve dış karanlık odaklar boş durmuyor. Türk ve Türkiye hasımları geri adım atmıyor. Devamlı üzerimize geliyorlar, etrafımızda tuzak kuruyorlar. İhanet çukurunda buluşuyorlar.

MHP'nin aleyhine senaryo kurguluyorlar. Aslında hesap ve hedef Türklüğün yara alması. MHP nice badireleri aşmıştır, yine aşmayı başaracaktır. MHP nice komplo ve kumpası ayaklarının altına almıştır emin olun yine almayı bilecektir. Hamdolsun bugüne kadar hiç mahçup olmadık.

Halen ayaktayız. Yarım asırdır üç hilali solduramadılar. Yapamayacaklar, başaramayacaklardır. Yüzde 5-6'ya düştüğümüzü şerefsizce söylesinler. Bunlara itibar etmeyiniz., bunları asla ciddiye ve dikkate almayınız. Maya ve meşrebi haramla dolanlar 24 Haziran'da ya şok olacaklar ya da yok olacaklar. MHP anketle kurulmadı, anketle kundaklanamaz. MHP icazetle kurulmadı, ihanetle yıkılamaz. Yarım asırdır varız.

MHP Türkiye'dir, Türk milletinin ta kendisidir. Bizimle uğraşmalarının sebebi bellidir, Türkiye'nin sırtını yere getirmek istiyorlar. İnanç bizde, ahlak bizde, cesaret bizde o zaman zafer de bizim olacaktır. Yılgınlık yok, benzinlik yok, karamsarlık asla yok. 24 Haziran'da tarih yazmaya talibiz. Cumhur ittifakı her zaman İstanbul'un teminatı. Türk asırlarının devamı için MHP, TBMM'de çok güçlü bir şekilde temsil edilmelidir.

Ülkücü her zaman olduğu gibi başı dik gezecektir. Hedeflerimiz birer birer sabır ve akılla gerçekleşecektir. MHP elini taşın altına koymaktan çekinmeyecektir. Sıra milliyetçi ülkücü hareketindir. Hizmetse edeceğiz, hakikatse söyleyeceğiz, hedefe mutlaka ulaşacağız. Türkiye'nin yeni hükümet yapısı altında inşa ve imar faaliyetinde biz de olacağız. Geri durmayacağız, tribünden bakmayacağız.

Türkiye'nin geleceği Cumhur İttifakı'dır. Gazetelerde yazılan asılsız ve uyduruk haberleri atın bir kenara. Biz varız, Türkiye için hazırız. Türk milleti için dava ve demokrasi nöbetindeyiz. Türk-İslam ülküsü fikir ve inancımızdır.

Son yurdumuza gözümüz gibi bakıyoruz. Bu vatan sahipsiz değildir. Bu millet yetim değildir. Bu devlet öksüz değildir. Türkiye'yi tekrar istikrara, tekrar esenliğe kavuşturmak durumundayız.

Cumhur ittifakı devam edecek, yıpratılmasına izin verilmeyecektir. Kuvvetler ayrılığı net olarak sağlanacaktır. 16 Nisan'dan sonra uygulamaya konan ay yıldız sistemidir. Afrin'e bayrak dikilmiştir. Sıra Kandil'e gelmiştir. Al bayrağımız Kandil'deki hainlerin tepelerine dikilecektir.

24 Haziran'da cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tam olarak uygulamaya geçecek, Türk milleti taçlanacaktır.

Sayın İbrahim Halil Yıldız ve beraberindeki arkadaşlarına yönelik saldırıyı lanetliyorum. Bu alçak terör saldırısı sonucunda dört kişi hayatını kaybetmiş sekiz kişi de yaralanmıştır. Teröristler kazdıkları kuyuya kendileri düşeceklerdir. Herşeyden önce Kürt kökenli kardeşlerimiz terör hesaplarını bozacaktır. Teröristlerin açtığı ateş sonucunda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Cumhur ittifakı neden önemli şimdi anlaşıldı mı?