Bahçeli: Ne ülkü ocaklarını ne de MHP'yi çiğnetmem

Son dakika haberi! Bugün, Meclis'in 28. Dönem 3. Yasama Yılı başladı.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu.

Bahçeli, sözlerine birlik ve beraberlik mesajı vererek başlarken "Türk milleti büyük ve güçlü bir ailedir. Birbirimize sarılmak zorundayız. En emin, en merhametli sığınağımızdır. Değişim kisvesi altında, kaynak ve kök değerlerinden kopmak bize göre değildir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, yeni yasama döneminde Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi ile 9. Yargı Paketi'nin kısa sürede yasalacağına inandığını belirtip MHP'nin ve Cumhur İttifakı, millete verdiği sözleri tutacağına dikkat çekti.

Bahçeli, "İttifakımız Türkiye'nin parlak geleceğinin müjdesidir. İttifakımız, ekonomik ve siyasi istikrarın güvencesidir." dedi.



İsrail'in Lübnan saldırılarına da sert tepki gösteren MHP lideri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) fonksiyonel yapısının değişmesi gerektiğini dile getirip "BM Genel Kurul toplantılarının boykotu gündeme alınmalıdır." ifadelerini kullandı.



Bahçeli, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin de açıklamalarda bulunup "MHP'ye organize Pensilvanya operasyonu çekenlere MHP ve ülkü ocaklarını çiğnetmem." dedi.

"BAŞARILAR DİLİYORUM"

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

TBMM'nin 28. dönem 3. yasama yılını hem ilk grup toplantısını yapacağız hem de 15 itibarıyla Genel Kurul'un gerçekleşmesi ile yasama çalışmalarına başlayacağız. 3 yasama yılının siyasi partilere, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Vekillerimize başarılar diliyorum.



Başa gelen çekilir anlayışını reddeden Türk milleti varlık ve onur mücadelesinin delinmez çatısını şaşmaz iradesiyle övmüş ve adına TBMM demiştir.

"SİYASET MİLLETE HİZMET İÇİNDİR"

Siyasette kaçınılmaz yenilgi ve zaferler yoktur. Siyaset, bugünü es geçmeyen, geçmişe yüz çevirmeyen sorumluluk kültürü, mutabakat kümesidir. 28. dönem TBMM'de görev alan her vekilin bu tarihe bağlı olması, vatan ve var oluş borcudur. Bu borç istiklal ve istikbal ödevidir. Geleceğin koordinatlarını dosdoğru çizmek ancak ileri görüşlü, irade ve sezgi gücü yüksek toplum ve milletlerin harcıdır. Siyaset millete hizmet içindir.



Kardeşçe yaşamak, erdemli bir hayatın izinden yürümek milli ve manevi hükümler kapsamında yol haritamızı belirlemek varken birbimizi hırpalayıp şeytanlaştırmak şerden çöpten meseleler etrafında savaş boyaları süremenin bedeli ve vebali gaflet ve delalettir. Başka Türkiye yoktur. Türk milleti büyük ve güçlü bir ailedir. Birbirimize sarılmak zorundayız. En emin, en merhametli sığınağımızdır. Değişim kisvesi altında, kaynak ve kök değerlerinden kopmak bize göre değildir. Ateşin ortasından kıvılcım saymak hiç kimseye bir şey kazandırmaz. Artık bir kader ve karar anında bulunuyoruz.

Ülkemizi pençesine alan tehlikeli akıntının önünü almak lazım. Adalet ve hakkaniyetin sözünü eden çok olsa da sadık kalan çok sayıda azdır. İnsan hak ve hukuku ayaklar altındadır. Kardeşçe yaşamak varken birbirimizi hırpalayıp şeytanlaşarak yaşam gaflettir. Yol yakınken herkes elini husumet tetiğinden çekmeli. Başka Türkiye yoktur. Başka bir bölgede sığıntı gibi gezeceğim bir yer yoktur. Türk milletinin her ferdi birbirine sıkı sıkı bağlamakla mükelleftir. Sadece cami ve düğün alaylarında değil, hayatın her alanında direniş göstermeliyiz. Türk milleti büyük ve güçlü bir ailedir.

"EL VE ÇITA YÜKSELTMEKTEDİR"



Çağın gerisinde kalmak, gönül köprülerini yıkmak herkesi uyarıyorum ki tarihin harabelerine karışmakla eş anlamlıdır. Güçlenmiş vahşet, küresel sömürgecilik sadece Türk İslam alemine değil beşeriyetin tamamına pusu kurmuştur. Bu pusuda valimler insanlık vicdanını doğrudan hedef almıştır. Küresel arenada emperyalist azgınlığın yapı taşlarını döşediği korku imparatorluğu seri cinayetlerin devamlığı el ve çıta yükseltmektedir. İnsani krizler adeta volkan gibi patlamaktadır.

"CUMHUR İTTİFAKI'NI YAŞATACAĞIZ"

Dağıtılmak istenen birliğimiz ve dirliğimizdir. Buna göz yumamayız. Hedef aklınan milli birlik ve varlığımızdır. Tüm dünya duysun ki ölümüz şehit, dirimiz yiğit, karşımızdaki müfrit, direncimiz ve dirayetimiz müthiştir.

Şansınız denemek isteyen varsa buyursun gelsin. İç cephemizi hedef alanlar iyi duysun. Cumhur İttifakı'nı yaşatacağız. Bizde sosyal medya suikastlerine boyun eğecek fıtrat yoktur. Cumhur ittifakına sahip çıkacağız. Birliğimiz ve beraberliğimiz devam edecek.



İSRAİL ORDUSU'NUN LÜBNAN SALDIRILARI



Gazze'de imdat ve yardım çığlıklarını duyan Türkiye dışında duyan son derece azdır. Bölgesel savaşın çıkıp çıkmayacağını beklemek nedir? Savaş çıkacağı kadar çıkmıştır. İsrail'in kontrolden çıkan haydut devlet örneğinin sürümüdür.

ABD takviyeli İsrail terör devleti orta Doğu'nun tamamına musallat olmuş, suikastlarını otomatiğe bağlamıştır. Nasrallah'ın katli ve diğer operasyonlar başka yorum yapmamıza engeldir. Savaşın sadece ortadoğu ile sınırlı kalacağını düşünenler yanılmaktadır. Sürek avı etki alanını genişleterek neredeyse vatanımızın sınırlarına dayanacaktır. İsrail'in sabotajlarının Türkiye'ye mesaj olduğunu inkar etmek söz konusu değildir. Haniye'nin Nasrallah'ın sonra ile ölümleri birbirleri ile bağlantılı vahim olaylardan bazılarıdır. Küresel güçler Ortadoğu'ya darbe indirmektedir.

BMGK'YE TEPKİ

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin fonksiyonel yapısı değişmeli, aksi halde BM Genel Kurul toplantılarının boykotu gündeme alınmalıdır.

BM'nin acilen devreye girip müdahale etmesini bırakın bu takati bile yok.

ABD BM temsilcisinin dediği veto yetkimizi çıkarlarımızı gözetmek için kullanıyoruz demişti. Bu ifadeler dayatmadır. Kuvvet kimse ise sözün sahibi odur demektir. Diğer toplumların çıkarı ne olacaktır.



BMGK yapısı reforme edilmelidir. Aynı zamanda ülkelerin eşit katılım ve oy hakkının alternatif dünya birliği konusunda çalışmlar hızlanmalı ve dünya 5 ülkenin ağzına bakmaktan kurtulmalıdır.



BM'de haritalarla çıkıp haritalarda Netanyahu'nun terör devleti kurma çabasına isimlerin başlarında Emir, Sultan olanların sessizliği neden susmaktadır. Ne zaman birlik meşalesi yakılacaktır. Sivil ve masum insanlar ölürken rahat uyku uyumak haram değil midir? Dünya 5 ülkenin ağzına bakmaktan kurtulmalı. İslam ülkeleri nereye gizlenmiştir? İslam ülkeleri de sesini yükseltmelidir.

"CUMHUR İTTİFAKI TÜRKİYE'NİN GÜVENCESİDİR"



Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi ile 9. Yargı Paketi'nin kısa sürede yasalacağına inanıyorum. MHP ve Cumhur İttifakı, milletimize verdiği sözleri tutucaktır. İttifakımız Türkiye'nin parlak geleceğinin müjdesidir. İttifakımız, ekonomik ve siyasi istikrarın güvencesidir.

SİNAN ATEŞ DAVASI



Ne kadar Türkiye karşıtı varsa bir olmuş görülen bir cinayet davası ile MHP'yi şerefsizce suçlamaya kalkmıştır. Bazı parti genel başkanları, kifayetsiz muhabirler ayak üstü mahkeme kurup savcı ve hakim rolüne soyunup arkadaşlarımızı yargılamaya girişmiştir. Önce aynaya bakacaklar, şeref ve haysiyetleri el verdiği ölçüde konuşacaklar. Malum davanın duruşmalarını dikkatle takip etmekteyiz. Bizim için yeterlidir. MHP'ye organize Pensilvanya operasyonu çekenlere MHP ve ülkü ocaklarını çiğnetmem. Alayını birden heyecanla beklerim. Özgür Özel, iddialıların şahsın gibi çürüktür.



Herkes haddini bilsin, hudut ihlalinden kaçınsın. Kapımızın önünde baykuş öttürmeyiz, akbabaların da katlarını yolarız. MHP'yi sorgulayamazsınız.

